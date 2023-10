Un MOSTRO di computer a 189€: RAM 16GB, SSD 512GB e Windows 11 Pro

Stai cercando un computer desktop potente e compatto per la tua casa o il tuo ufficio? Blackview Mini PC è la soluzione ideale! Questo incredibile dispositivo offre prestazioni elevate e una serie di funzionalità avanzate, tutto in un design compatto e conveniente. E la buona notizia è che è attualmente in offerta su Amazon a prezzo sensazionale: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per averlo a 189€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Questo PC è dotato di un processore Intel Celeron N5095, che garantisce una velocità di elaborazione rapida e affidabile. Con i suoi 16GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza problemi. Inoltre, grazie alla scheda grafica integrata, potrai goderti immagini e video in 4K HD con una qualità eccezionale. Goditi al meglio il sistema operativo Windows 11 Pro.

La connettività non sarà un problema con questo mini PC. Dispone di WiFi dual-band 2.4G/5.0G per una connessione Internet veloce e stabile, oltre a due porte HDMI per collegare facilmente due monitor o televisori. Inoltre, è dotato di Bluetooth 4.2 e Gigabit Ethernet per una connessione senza fili o cablata, a seconda delle tue preferenze.

Il design compatto e leggero lo rende facile da posizionare ovunque tu desideri, occupando uno spazio minimo sulla scrivania. Puoi utilizzarlo per lavorare, navigare su Internet, guardare film, giocare e molto altro ancora. È perfetto per chi ha bisogno di un computer potente ma non ha spazio per una torre tradizionale.

