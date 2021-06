Jimmy JM52 è un eccellente aspirapolvere senza fili, perfetto per le pulizie quotidiane di casa e non solo. Funzionante per ben 45 minuti di fila, su eBay lo prendi a 79€ circa adesso, ma solo per poco. Come fare? Metti il subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF” prima di pagare. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Eccellente aspirapolvere in gran sconto

Jimmy JM52 è sostanzialmente un prodotto che gravita intorno all'ecosistema del colosso cinese Xiaomi ed è un dispositivo che vale molto più quello che potresti pagarlo oggi. Infatti, fa affidamento su un potente motore aspirante, su un ampio serbatoio per la polvere e su una serie di accessori che lo rendono perfetto per le pulizie di casa, dell'auto, dell'ufficio e di qualsiasi posto ti serve.

Non limitarti a eliminare peli, polvere, capelli e sporcizia dal pavimento: sfrutta gli accessori in dotazione e usa questo gioiellino anche su altre superfici. Il risultato – eccellente – è garantito.

Godi di un'autonomia energetica che arriva addirittura a 45 minuti e – se necessario – sfrutta la possibilità di staccare la batteria, inserirne un'altra e continuare a pulire. Diversamente, basterà mettere in carica il tuo alleato per le pulizie domestiche e sarà sempre pronto all'occorrenza.

Insomma, non perdere l'occasione del momento, porta a casa il potente aspirapolvere senza fili Jimmy JM52 adesso e pagalo pochissimo da eBay. Ti ricordo che è fondamentale applicare il coupon per accedere alla promozione:

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”;

completa l'acquisto su eBay.

Le spedizioni sono assolutamente gratis: il prodotto arriverà a casa tua in pochissimi giorni. Ti piacciono queste chicche? Non perdere tutte le migliori: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

