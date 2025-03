Un monitor curvo per un'esperienza di gioco senza compromessi: l'offerta da urlo

Se quello che cerchi è un monitor da gaming che unisca fluidità, avanguardia e reattività, il MSI G2422C potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con un pannello VA curvo da 23,6 pollici ed una risoluzione Full HD, questo monitor ti permette di avere un’esperienza completamente immersiva durante i tuoi giochi preferiti.

Grazie al suo refresh rate di 18Hz, il G2422C elimina il fastidioso effetto a scatti tipico dei monitor a bassa frequenza. Inoltre, il suo tempo di risposta di 1ms, riduce al minimo il motion blur, regalandoti un’esperienza davvero fluida e reattiva.

La sua tecnologia Adaptive Sync è studiata per ridurre al minimo il tearing e lo stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica. Questo significa che le immagini saranno più stabili e fluide, anche durante i giochi più reattivi.

Uno dei punti forti di questo monitor è senza dubbio il suo pannello VA, che offre un ottimo contrasto e colori estremamente vividi. Inoltre, grazie alla sua curvatura da 1500R, il monitor avvolge il tuo campo visivo, e rende la tua esperienza di gioco ancora più coinvolgente ed immersiva.

Questo schermo è dotato di una porta DisplayPort 1.2a e di un ingresso HDMI 2.0b CEC, in questo modo potrai collegarlo con facilità al tuo PC, alla tua console o a qualsiasi altro dispositivo in tuo possesso. La sua funzione CEC ti permette inoltre di gestire più dispositivi con un solo telecomando.

In conclusione, questo monitor è davvero sensazionale se sei alla ricerca di fluidità, immersione e prestazioni elevate e, per di più, al momento il suo prezzo è scontato del 8%: non fartelo scappare al costo di 109,99 euro e non te ne pentirai!