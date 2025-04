Un mini-charm Pandora GRATIS: prova a vincerlo con il concorso Facebook

Pandora ti permette di ricevere un gioiello gratis. Come? Partecipando al concorso “25 Anni di Storie: Concorso Artistico su Facebook”: entro il 3 aprile, prova a vincere gratis un esclusivo mini-charm Sun con Perla d’Acqua Dolce Coltivata.

Vinci uno charm Pandora: ecco i dettagli

Partecipare al concorso Pandora è gratuito e semplicissimo. Ti basterà visitare la pagina ufficiale Facebook di Pandora Italia e seguire le istruzioni indicate nei post dell’iniziativa. Il tema, questa settimana, è: “Racconta la tua storia: cosa ti fa battere il cuore”.

Tutto ciò che dovrai fare è commentare il post rispettando il tema proposto: potrai così entrare nella selezione per vincere uno dei 5 charm messi in palio in questa fase del contest. Il concorso, infatti, si svolge dal 20 marzo al 24 aprile, con più occasioni per partecipare.

Ogni giornata di selezione prevede la pubblicazione di un post dedicato a un charm specifico. Per ogni post verranno scelti 5 vincitori: in questa tranche di concorso, attiva fino alle 12 di giovedì 3 aprile, il premio in palio è un bellissimo mini-charm Sun con Perla d’Acqua Dolce Coltivata.

I racconti selezionati verranno ripubblicati sulla pagina Facebook di Pandora, dando ai vincitori la possibilità di vedere la propria storia condivisa con la community. Non ci sono limiti al numero di parole, quindi lascia spazio alla creatività e prova a vincere lo charm!