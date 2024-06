Un mese con HUAWEI Watch Fit 3: l'anti-Apple Watch di cui avevamo bisogno

Il nuovo HUAWEI Watch Fit 3 è stato annunciato ad inizio maggio e da quel momento è fisso al mio polso. A distanza di un mese, eccoci a tirare le somme su uno degli smartwatch dal miglior rapporto qualità/prezzo attualmente sul mercato. In questo articolo analizziamo punto per punto il nuovo device indossabile di HUAWEI, evidenziando i punti di forza e scovando le – seppur poche – mancanze e criticità.

Un design chiaramente ispirato, ma non è un difetto

Gli ultimi dispositivi HUAWEI, siano essi smartphone, laptop o wearable, dimostrano quanto il colosso cinese stia investendo sull’aspetto estetico dei suoi dispositivi. Questo Watch Fit 3 rappresenta, secondo i miei gusti personali, il mix perfetto tra eleganza e sportività, senza rinunciare ad una qualità costruttiva davvero ottima. La scocca in alluminio resiste ai piccoli urti, anche se chiaramente non può restituire una resistenza paragonabile all’acciaio o – meglio ancora – al titanio.

Il peso di soli 26 grammi, senza cinturino, fa tutta la differenza del mondo. Per un device che deve rimanere al polso tutto il giorno, anche quando si fa sport, il peso così ridotto è un vantaggio che si apprezza fin dai primi minuti di utilizzo. Al polso pesa poco più di una smartband e quasi ci si dimentica di averlo.

Le forme squadrate e la corona rotante non mentono, questo smartwatch è chiaramente ispirato ad Apple Watch. Per certi versi questa somiglianza così palese potrebbe rappresentare un difetto, etichettando Watch Fit 3 come “brutta copia" del wearable più conosciuto e venduto al mondo. Io non sono di questo parere, anzi apprezzo questa scelta e la considero una trovata intelligente per strizzare l’occhio agli utenti iOS.

Il Watch Fit 3 è dotato da un display AMOLED da 1,82 pollici, che offre una buona qualità visiva anche in condizioni di luce intensa, nonostante la mancanza di un sensore di luminosità ambientale. Trovare uno schermo così bello su questa fascia di prezzo è stata una piacevole sorpresa. Chiaramente non manca la modalità always-on, che lascia lo schermo perennemente acceso e con la luminosità al minimo. Attivando questa funzione, l’autonomia ne risente ma non in modo eccessivo.

Mi è piaciuta molto la possibilità di scegliere tra tanti cinturini differenti: silicone per un fit morbido, stoffa per un aspetto più stiloso e pelle per un look più simile ad un orologio classico. Il cinturino si sgancia tramite un pratico tasto alla base della cassa, sostituirlo è una questione di pochi secondi.

Specifiche tecniche HUAWEI Watch Fit 3

Display 1.82 pollici AMOLED, risoluzione 408 x 408 pixel, luminosità massima di 1500 nit Dimensioni 43.2 x 36.3 x 9.9 mm Peso 26 grammi (senza cinturino) Materiali Cassa in lega di alluminio, cinturini disponibili in vari materiali e colori Batteria 400 mAh Li-Po, ricarica rapida tramite pin magnetico, non supporta la ricarica wireless Resistenza all’acqua 5 ATM (resistente fino a 50 metri) Connettività Bluetooth 5.2, compatibile con Android 8.0 o superiore e iOS 13.0 o superiore Sensori Accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di gravità Funzioni di monitoraggio Monitoraggio del sonno con TruSleep 4.0, ciclo mestruale, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), stress, 100 sport Altro NFC disponibile solo in Cina per i pagamenti, GPS integrato

iOS o Android: una piccola grande differenza

Iniziamo la disamina sul software, specificando che Watch Fit 3 è compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone. Il pairing avviene tramite l’app HUAWEI Health, che su iOS è disponibile accedendo semplicemente all’App Store, mentre su Android è necessario passare da store alternativi come App Gallery. Tutto ciò non è un grosso problema, una volta scaricata l’app tutto funziona a dovere, però è doveroso segnalare l’assenza dell’app dal Play Store, mancanza figlia dell’ormai storico ban da parte degli USA e di Google.

Un’altra differenza sostanziale, questa volta a favore del robottino verde, è la possibilità di rispondere ai messaggi tramite risposte rapide. Questa funzione è infatti disattivata se lo smartwatch è connesso ad iPhone, mentre c’è su Android e funziona anche bene.

A primo impatto l’ho perceputa come una grossa mancanza, ma poi col passare dei giorni mi sono reso conto di non utilizzare affatto questa funzione. Non mi capita praticamente mai di rispondere ad un messaggio tramite una risposta rapida o una emoji direttamente dal polso, ma per qualcuno avere questa possibilità potrebbe risultare determinante.

Salute, Sport e Sonno al centro di tutto

Huawei ha integrato numerose funzioni di monitoraggio della salute nel Watch Fit 3. Questo smartwatch può misurare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress. I sensori TrueSeen 5.5 offrono misurazioni accurate e il GPS aiuta a tracciare in modo precisa la distanza percorsa e il ritmo durante la corsa o camminata all’aperto.

Supporta oltre 100 modalità sportive, incluse nuove aggiunte come calcio, basket e e-sport. Le sessioni di allenamento possono essere personalizzate con obiettivi specifici e l’orologio offre funzionalità come il metronomo per mantenere il ritmo durante l’allenamento.

Il nuovo HUAWEI Watch Fit 3 integra la tecnologia TruSleep 4.0 per un monitoraggio dettagliato del sonno, offrendo un’analisi approfondita delle abitudini e dei pattern di sonno degli utenti. Inoltre, la funzione Sleep Breathing Awareness permette di monitorare la respirazione durante il sonno, aiutando a individuare potenziali problemi come l’apnea notturna.

Il dispositivo supporta anche la funzione di rilevamento dei pisolini, consentendo agli utenti di programmare sonnellini di 30 minuti, con un risveglio automatico al termine del tempo impostato.

Inoltre, il Watch Fit 3 include il tracciamento del ciclo mestruale, fornendo un calendario dettagliato e strumenti avanzati per il monitoraggio.

Molto interessante anche la funzione di tracciamento dell’introito calorico, tramite un’interfaccia molto simile a quella di celebri app come MyFitnessPal e Fat Secret. Poter tracciare i pasti, con un prospetto in tempo reale di calorie e macronuntrienti, può risultare determinante per uno sportivo. Avere tutto integrato nella stessa app che si utilizza per tracciare i progressi sportivi, rappresenta un vantaggio non da poco.

Notifiche e Chiamate: tutto ciò che serve

Questo smartwatch gestisce bene le notifiche, che vengono visualizzate come pop-up e possono essere organizzate tramite l’applicazione. Come abbiamo già visto, le risposte ai messaggi sono disponibili sono in accoppiata con smartphone Android e sono limitate a emoji e testo predefinito, elementi personalizzabili tramite l’app.

Anche le chiamate sono gestite a dovere, la qualità dello speaker non è eccelsa, ma comunque sufficiente per ascoltare il chiamante in ambienti non troppo rumorosi. Va molto meglio il microfono, la qualità è ottima e durante le molte chiamate effettuate non ho mai ricevuto feedback negativi dagli interlocutori.

Non c’è un assistente vocale, o meglio, Watch Fit 3 supporta solo Celia di HUAWEI, che può essere attivato solo connettendo lo smartwatch a dispositivi con interfaccia EMUI 10.1 o superiore​. In sostanza, non è possibile richiamare né Google Assistant, né tantomeno Siri.

Prezzi e considerazioni finali

Il Huawei Watch Fit 3 costa 159€ sul sito ufficialee sul sito ufficiale, un prezzo decisamente competitivo. Si tratta di una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch con un buon rapporto qualità-prezzo. Offre un design elegante, un’ampia gamma di funzioni di monitoraggio della salute e delle attività fisiche e sensori piuttosto precisi.

Con Fit 3, HUAWEI mette chiaramente i bastoni fra le ruote a tanti dispositivi concorrenti, tra i queli citerei Apple Watch SE. Da utente iPhone, prenderei seriamente in considerazione l’acquisto del nuovo smartwatch HUAWEI, che ha tutto quello che serve ad uno smartwatch, con un’anima fortemente dedita allo sport e alla salute, tutto ad un prezzo decisamente più basso rispetto ai wearable Apple.