Un iPhone cade da un aereo ma riesce a sopravvivere

Un iPhone è caduto da un aereo che viaggiava per 50-60 miglia durante il decollo e non è stato danneggiato. Non sappiamo come sia

L'iPhone è sempre più robusto e resistente

I modelli iconici di iPhone di Apple hanno negli anni guadagnato una reputazione molto grossa grazie alla loro eleganza, robustezza, versatilità e invincibilità, caratteristiche che state ben documentate negli ultimi anni.

Le imprese dell'iPhone vanno dalla sopravvivenza sott'acqua per lunghi periodi alle mirabolandi avventure derivanti dal Magsafe, e le storie continuano ad essere sempre di più. Un aspetto su cui l'OEM di Cupertino ha costruito negli ultimi tempi è la forza del display dei suoi telefoni. Ci sono molte storie che raccontano come l'iPhone sia sopravvissuto cadendo da aerei che volavano ad alta quota e di come questo sia sempre uscito illeso alle vicissitudini.

È emersa un'altra storia di come un melafonino è sopravvissuto alla caduta da un aereo durante il decollo mentre viaggiava a 50-60 miglia (80 km circa). L'interessante incidente è avvenuto all'Orlando Executive Airport negli Stati Uniti e ha coinvolto il pilota di un aereo Seminole il che spiega perché i finestrini potrebbero essere lasciati aperti.

I dettagli su come il pilota abbia lasciato cadere il telefono non sono noti in questo momento, ma sappiamo solo che il device è caduto e l'uomo ha avvisato il controllo del traffico aereo che poi lo ha trasmesso alla torre di controllo del traffico aereo. Quando è stato dato il via libera per cercare il telefono, è stato trovato senza alcun danno e il prodotto funzionava ancora bene. L'interessante interazione dell'equipaggio di controllo del traffico aereo in aeroporto è disponibile nel video qui sotto.

Ad ogni modo, non vi invitiamo a buttare il vostro device da piani alti- e nemmeno dal comodino del letto. Vi suggeriamo sempre di utilizzare cover e pellicole dedicate e di stare attenti.