Intel vuole migliorare l'integrazione fra iPhone e PC Windows

Intel spoilera una nuova tecnologia in grado di migliorare l'integrazione di iPhone e Apple Watch con i PC Windows. Ecco come funziona.

Come funziona la tecnologia di Intel per la connessione Apple-Windows?

Pochi giorni fa, Intel ha annunciato la prossima generazione dei suoi chipset premium Evo per computer certificati dall'azienda. Oltre ad aggiungere il supporto per i pieghevoli e relativi allo standard WiFi 6E, i nuovi PC Evo offriranno per la prima volta anche l'integrazione di iPhone e Apple Watch con il supporto iMessage.

L'anno scorso, Intel ha acquisito Screenovate, una piattaforma nota per fornire soluzioni per gestire e controllare i dispositivi iOS e Android su Windows. Come notato da Engadget, la piattaforma supporta già lo strumento Mobile Connect di Dell e sarà ora disponibile per i computer certificati Intel Evo.

Durante una presentazione al CES 2022, la società ha dimostrato come il nuovo strumento consenta agli utenti di iPhone di accedere ai propri messaggi di testo e persino a iMessage su Windows, mentre Apple limita l'app Messaggi alle sue piattaforme. Inoltre, l'azienda ha anche rivelato che la piattaforma può mostrare i dati dall'app Salute, anche quelli raccolti da un Apple Watch abbinato all'iPhone dell'utente.

Anche se questo sembra essere un'ottima notizia promettente per gli utenti Windows che hanno un iPhone, non è chiaro se la funzione vedrà mai la luce del giorno poiché Intel afferma che “prevede di lavorare con i partner, inclusa Apple” per offrire questo strumento, ma sembra improbabile che Apple accetterà le condizioni per supportare un modo non ufficiale di utilizzare iMessage su Windows.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato l'anno scorso che avrebbe “accolto con favore” iMessage su Windows, ma Apple non ha mai espresso alcun interesse a farlo accadere.

Secondo Josh Newman, VP of Mobile Innovation di Intel, la società prevede di portare la tecnologia Screenovate sui PC Evo durante le festività natalizie del 2022. L'obiettivo, naturalmente, è offrirlo a più PC alla fine, ma Newman afferma che la società vuole assicurarsi che possa fornire un'esperienza di alta qualità prima del debutto.

Potete vedere la dimostrazione dell'integrazione tra iPhone e Windows nel video qui sotto (inizia alle 36:15):

Cosa ne pensate? A nostro avviso sarebbe semplicemente rivoluzionaria.