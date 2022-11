L'iPhone pieghevole rivoluzionerà il mercato

Parliamo sempre più spesso del famigerato iPhone pieghevole, eppure di questo prodotto non si hanno rumor certi, indiscrezioni reali e notizie dal fronte. Nonostante ciò, leggiamo notizie a riguardo praticamente ogni settimana. Si sa poco e nulla, ma una cosa è sicura: quando arriverà sul mercato, rivoluzionerà il settore della telefonia. Non serve essere un fan della mela per dirlo, basti vedere il passato. Quando l’OEM di Cupertino lancia qualcosa, diventa immediatamente un trend copiato poi dai competitor: smartwatch, cuffiette TWS, iPhone X con notch, ora iPhone 14 Pro con Dynamic Island, iPad e così via.

iPhone pieghevole: cosa sappiamo ad oggi?

In un articolo che leggiamo dal portale di SamMobile, un editore parla del probabile ingresso di Apple nel mondo dei foldable; ad un certo punto sarà inevitabile per la compagnia di Tim Cook entrare in questo setetore. I pieghevoli diventano sempre più popolari e sempre più utenti ne vogliono uno.

In poche parole sarà Apple quindi a copiare gli altri arrivando per ultima? Non proprio.

Da sempre la mela si può dire che ha giocato una partita in solitaria; pensiamo alla Dynamic Island, per fare un esempio. I costruttori stavano sperimentando soluzioni UDC (under screen camera), fori minuscoli per le fotocamere e non solo, pertanto erano tutti più avanti di Apple in questo senso, eppure eccoci qui di nuovo a vedere che molti brand stanno sviluppando soluzioni simili (Realme, Redmi, Xiaomi e via dicendo).

Insomma, la verità è che spesso Apple non inventa nulla; la compagnia è sempre in ritardo rispetto alla concorrenza, eppure quando esce sul mercato con una feature lo fa in grande stile portando qualcosa di eccezionale dal punto di vista tecnico che non si può ignorare e che, soprattutto, prende più piede delle controparti Android. Si dice proprio che la compagnia di Cook faccia tendenza e credi nuovi trend. Voi cosa ne pensate?

