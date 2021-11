Un enorme asteroide si avvicina alla Terra: è grande quanto la Torre Eiffel

4660 Nereus, un asteroide di dimensioni paragonabili a quelle della Torre Eiffel, l'11 dicembre transiterà a circa 3,9 milioni di chilometri dalla Terra. L'evento non desta particolare preoccupazione: la Nasa ha classificato il corpo celeste come “potenzialmente pericoloso”, il che significa che rischi di notevole entità dovrebbero essere scongiurati.

L'asteroide 4660 Nereus non preoccupa gli scienziati

Volendo entrare nello specifico, l'asteroide 4660 Nereus (appartenente alla classe Apollo) si caratterizza per un diametro di 330 metri. Secondo le previsioni degli esperti, nei prossimi decenni dovrebbero verificarsi altri 12 passaggi nelle vicinanze del nostro pianeta. Il più “temibile” è atteso per il 14 febbraio 2060, quando la distanza si ridurrebbe ad appena 1 milione di chilometri (per intenderci, quasi tre volte la distanza Terra-Luna che invece è pari a 384.400 chilometri).

4660 Nereus è stato individuato per la prima volta nel 1982: da allora gli scienziati non hanno mai smesso di tenerlo d'occhio, studiandone le diverse traiettorie. A tale riguardo, è curioso sottolineare il fatto che l'asteroide abbia un'orbita solare della durata di 664 giorni, quasi il doppio rispetto al tempo che invece è impiegato dalla Terra.