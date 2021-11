Un drone per Natale: 4 modelli a prezzo PAZZESCO (da 29€)

A Natale un drone può essere il regalo perfetto per grandi e piccini. Un dispositivo che procura immediatamente divertimento, non importa quanta esperienza si abbia. Su Gshopper impazzano gli sconti per uno speciale dedicato proprio a questi dispositivi: si parte da 29€ circa appena e le spedizioni sono sempre veloci e gratis, direttamente da magazzino in Italia.

Un drone come regalo di Natale: tantissime versioni in sconto

L'edizione E88 Pro HD è un modello super compatto, che però non manca di avere a bordo una doppia fotocamera. Funzionante tramite WiFi, puoi collegarlo allo smartphone per vedere le imagini in tempo reale, pilotando il device tramite controller. Un kit ricco di accessori (ci sono ben 2 batterie), che porti a casa a 29,99€ invece di 119€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “A70DEF2304”.

Il secondo modello è molto simile al primo nelle caratteristiche, ma si differenzia per l'estetica e per la presenza di una luce LED anteriore parecchio forte. Anche lui arriva con un kit super accessoriato e puoi portarlo a casa a 29,99€ invece di 79€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “27333FDDD5”.

Il terzo modello è più potente e ti consente addirittura riprese in 4K. Dotato anche lui di connessione allo smartphone tramite WiFi – e di un praticissimo controller – è l'ideale per chi è alle prime armi perché semplice da pilotare. In più è estaticamente molto accattivante e – quando non serve – puoi piegarlo a diventa compattissimo. Lo porti a casa a 37,99€ invece di 89€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – usa il codice “1FDE0A481C”.

Per finire, un drone un po' più “costoso”, ma che in realtà in sconto paghi pochissimo. Anche lui dotato di videocamera per riprese in 4K, ha una doppia camera e un software avanzato in grado di riconoscere i movimenti tramite gesti e anche di seguire un soggetto in movimento (funzionalità “follow up”). Adesso, questo gioiellino, lo prendi a 46,99€ invece di 139€. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “DE06CF4644”.

Come vedi, puoi regalare un bel drone per Natale spendendo pochissimo grazie agli sconti Gshopper. Il bello è che, grazie alle spedizioni rapide e gratis da magazzino italiano, il prodotto arriva in un lampo.