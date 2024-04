Un conto a canone zero per gli under 30? C'è SelfyConto

Sempre più giovani alla ricerca di soluzioni bancarie convenienti e flessibili si trovano di fronte a un’ampia gamma di offerte. Tra queste, spicca l’iniziativa proposta da Banca Mediolanum con il suo SelfyConto, un conto corrente pensato per rispondere alle esigenze di chi ha meno di 30 anni, ma non solo, offrendo vantaggi esclusivi e un canone azzerato.

Tutto gratuito: dal canone ai prelievi

Il canone di tenuta conto azzerato è certamente uno dei punti di forza di SelfyConto. Non solo è gratuito per i giovani sotto i 30 anni, ma per il primo anno di tutti i nuovi clienti. Ciò rendere SelfyConto una risorsa accessibile a un’ampia fetta di utenti, dimostrando al tempo stesso l’impegno del gruppo bancario nel supportare i giovani nel loro percorso finanziario.

SelfyConto offre anche altre agevolazioni. Tra queste, la carta di debito gratuita realizzata in PVC riciclato al 100%, che garantisce comodità e sicurezza nelle transazioni quotidiane. Inoltre, con SelfyConto è possibile effettuare prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni, oltre a poter usufruire di principali operazioni bancarie senza alcun costo aggiuntivo.

Bonifici, addebiti utenze, pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche possono essere effettuati senza alcun costo e direttamente dall’app Mediolanum, che ti consente anche di consultare saldi e i movimenti dei conti, effettuare pagamenti tramite mobile payment e persino operare nel trading online su 24 mercati mondiali.

Puoi aprire SelfyConto in totale autonomia e online, collegandoti alla pagina ufficiale del conto e tenendo a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo e-mail valido. In pochissimi passaggi, il tuo nuovo conto sarà aperto. Ricordiamo che il canone è gratuito non solo per i giovani under 30, ma anche per tutti i nuovi utenti, nel limite del primo anno.