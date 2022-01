Un clone di Monster Hunter in esclusiva Xbox? Le prime indiscrezioni

Si chiama Project Suerte, è un gioco ispirato a Monster Hunter e uscirà in esclusiva per piattaforme Xbox probabilmente nel 2024. A riferirlo è l'insider e giornalista Jeff Grubb nel corso dell'ultima puntata del suo show GrubbSnax: l'indiscrezione è stata poi confermata anche da Jez Corden, che ha pubblicato un interessante approfondimento su WindowsCentral.com.

Project Suerte, il clone di Monster Hunter in esclusiva Xbox

Stando alle informazioni raccolte dall'esponente della stampa specializzata negli ultimi mesi, Project Suert è in lavorazione dall'estate del 2020, verrà presumibilmente presentato nel 2023 con lancio previsto infine nel 2024, salvo imprevisti. Il gioco pare sia stato affidato a Certain Affinity, un team di sviluppo principalmente noto per il suo lavoro di supporto in saghe come Halo e Call of Duty.

Il titolo, come detto in apertura, sarà fortemente ispirato allo stile di Monster Hunter, proponendo ambienti open world in cui, in compagnia di altri giocatori, andremo a caccia di giganteschi mostri. Inoltre, pare che non sia l'unico progetto di Certain Affinity, a cui pare verrà affidato anche lo sviluppo di una nuova modalità di gioco per Halo Infinite, cui dettagli sono tuttavia sconosciuti.

Project Suerte rientrerebbe nell'etichetta Xbox Games Publishing, che raggruppa le esclusive per Xbox sviluppate in collaborazione con studi di terze parti: tra quelle già confermate abbiamo ad esempio Contraband di Avalanche Studios e As Dusk Falls di Interior Night. Si parla da tempo di Project Dragon, realizzato da IO Interactive, il team di Hitman, e adesso si aggiunge questo nuovo titolo a dimostrazione di quanto Microsoft stia investendo per arricchire ulteriormente l'offerta di Xbox Game Pass.