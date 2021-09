Un cavo assolutamente GENIALE: 4€ su Amazon, prezzo shock

Un cavo 3 in 1 con meccanismo arrotolabile, super robusto e con tutte le uscite che ti servono. MicroUSB, USB C e Lightning: tutto sempre a disposizione. Perfetto da portare in giro, adesso lo prendi a prezzo ridicolo da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “PJKMKDP8”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Un cavo eccezionale a gran prezzo su Amazon

Bello e di design. Questo dispositivo è pensato per offrirti sempre tutte le soluzioni di ricarica che ti servono: in qualsiasi momento, a disposizione hai tutto. Non dovrai più impazzire per cercare il giusto adattatore per la ricarica.

Inoltre, quando non ti serve, questo gioiellino resta ben compatto grazie al meccanismo che gli permette di arrotolarsi. Non temere che possa rovinarsi: è stato costruito con materiali super robusti, pensati per sostenere le flessioni senza alcun problema. Inoltre, è rinforzato sulle estremità, così da risultare ancora più sicuro da utilizzare, anche nel caso dovessi tirarlo involontariamente.

Insomma, questo cavo 3 in 1 è un prodotto super pratico, oltre che bello e particolare. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PJKMKDP8”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.