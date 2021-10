Un cappello smart così non l'hai MAI VISTO (20€)

Fidati, un cappello smart come questo non l'hai mai visto. Perché? Per una serie di motivi. Innanzitutto, il tessuto non è di pessima qualità, anzi: è super morbido e caldo, perfetto anche per i freddi più intensi. A questo, si aggiunge un cuore tutto tecnologico: questo gioiellino nasconde un paio di ottimi auricolari Bluetooth e anche un microfono. In questo modo, potrai parlare al telefono e ascoltare la musica mentre indossi questo gioiellino. Ciliegina sulla torta, ci sono anche i tastini rapidi di gestione e la batteria integrata è ricaricabile.

Insomma, un prodotto completo, oltre che super bello. Te l'ho anticipato, mai visto uno così. La cosa interessante è che lo prendi in gran sconto su da Amazon adesso: completa rapidamente l'ordine per averlo a 20€ circa appena.

Cappello smart: un prodotto unico a gran prezzo

Un wearable che non pensavi esistesse probabilmente, che non pecca nemmeno sotto il profilo tecnologico. Il Bluetooth, innanzitutto, è di ultima generazione: 5.0. Tutto il cuore tecnologico di questo indossabile è rimovibile: in questo modo, quando il cappello è sporco, puoi lavarlo senza alcun problema.

Al momento di utilizzarlo, apprezzerai due cose: il calore sprigionato immediatamente e la connessione senza fili super rapida allo smartphone. Con i tasti rapidi, potrai gestire la musica, il volume e anche rispondere o riagganciare le telefonate.

Un cappello smart così è perfetto per fare o farti un regalo. Non perdere l'occasione di averlo a gran prezzo da Amazon: completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 20€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.