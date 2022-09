Un Apple Watch per bambini? L'azienda ci starebbe pensando

Oggi l’azienda di Cupertino toglierà i veli al nuovissimo Apple Watch Pro e non solo. Mostrerà finalmente la Series 8 e l’inedito aggiornamento alla gamma SE. Oltre a questi smartwatch, l’azienda presenterà i nuovissimi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Tuttavia, ci sono un po’ di considerazioni da fare adesso.

Tornando al Watch Pro, si dice che questo disporrà di un meraviglioso design rugged pensato per gli sportivi e avrà alcune funzionalità speciali pensate per gli amanti degli sport estremi. Sarà sicuramente costoso e lo si può intuire facilmente dal suffisso “Pro”. Ecco che quindi molti analisti dell’azienda ritengono che presto la mela annuncerà uno smartwatch conveniente. Qualcuno addirittura pensa ad un “Apple Watch for kids” (per bambini, ndr). Che sia in realtà il famigerato SE (2022)?

Apple Watch per bambini o SE (2022)? Il mistero si infittisce

Come detto, il pro avrà caratteristiche di punta e un costo altissimo. L’altro Apple Watch (oltre al Series 8, ovviamente), sarà molto più conveniente. Addirittura, si dice che sia più economico dell’SE (2021). Fate riferimento ai prezzi di listino, perché quest’ultimo costa 309,00€ con cassa da 40 mm. Con lo street price però, lo portate a casa a soli 269,00€ con spedizione gratuita.

Uno smartwatch per bambini potrebbe avere un prezzo intorno ai 200$ diventando così appetibile per famiglie e per tutti i bambini che vogliono un gadget per connettersi con i propri amici, monitorare lo studio, il sonno, lo sport. In più, ci sarà un parental control avanzatissimo. I genitori devono essere dotati di un iPhone con cui gestire il tutto, ma grazie alla connettività cellulare ciò potrebbe non essere necessario.

Come sempre, vi invitiamo a prendere le suddette indiscrezioni con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito. Appuntamento a questa sera, ore 19:00 con pop-corn, patatine. Il link per vedere il keynote è il seguente:

Siete pronti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.