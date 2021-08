Secondo quanto si apprende, un Apple Watch sarebbe stato utilizzato come tracker per una rapina avvenuta negli Stati Uniti.

Di fatto, abbiamo menzionato più volte il dispositivo di Apple come un gadget salva-vita capace di compiere prodigi e aiutare le persone in difficoltà. Pensiamo a quella volta che un uomo era caduto in un fiume ghiacciato ed è stato ritrovato grazie al device di Apple, o a quella storia del ciclista catturato in un fiume in piena. Questa volta, il device della mela è stato utilizzato in un modo… leggermente diverso.

Apple Watch come tracker per le rapine?

L'Apple Watch sarebbe stato utilizzato da un equipaggio di sette persone per rintracciare e derubare un sospetto spacciatore di oltre $ 500.000. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che il wearable è stato utilizzato dal leader dell'equipaggio di sette persone per rintracciare la vittima.

Aggiunge che il gruppo ha inserito il dispositivo sul paraurti del rivenditore e lo ha rintracciato a Hartford, nel Connecticut. Secondo i rapporti, Darren Lindsay, un criminale di 30 anni membro della gang, ha registrato un Apple Watch nel suo piano AT&T. Il 18 luglio 2020, insieme a due collaboratori, ha pedinato l'auto fino al parcheggio di un hotel a Hartford, ha rotto la finestra e ha cercato i soldi per la droga.

Dopo non aver trovato nulla, la squadra è andata via e poi è tornata per un appostamento notturno. I pubblici ministeri affermano che il giorno seguente hanno spinto la vittima in un SUV e gli hanno dato un pugno in faccia fino a quando non ha consegnato la chiave magnetica dell'hotel. A quel punto, hanno preso una borsa contenente circa $ 500.000 dalla stanza e hanno lasciato cadere la vittima nella vicina città di New Britain.

Lindsay ha quindi caricato un'immagine privata di un'enorme pila di contanti sul suo account iCloud mentre Antoine Koen, un altro membro del gruppo, ha scattato una foto simile che mostrava anche il suo volto nell'inquadratura.

Diverse prove relative alla rapina sono state rivelate tramite l'account iCloud del membro del gruppo, inclusi i registri dei pedaggi, thread di testo che discutono del passcode dell'orologio e del picchettamento e molto altro ancora.

Per fortuna che alla fine tutto si è risolto per il meglio e i criminali sono stati catturati.

