Philips: perché scegliere il suo umidificatore

L'umidificatore proposto da Philips ha un design interessante. Sviluppato per non cozzare con gli interni, può essere collocato in una stanza di propria scelta senza preoccuparsi che possa stonare. In questa colorazione bianca e oro rosa è molto elegante.

Le dimensioni sono ridotte, ciononostante vanta delle caratteristiche degne di nota.

Anzitutto con il suo serbatoio d'acqua da tre litri, il funzionamento è garantito per un massimo di 20 ore consecutive. In tal modo non ci si deve preoccupare di doverlo ricaricare ogni giorno. È dotato di un timer che permette il suo funzionamento automatico per un'ora e fino ad arrivare a nove totali.

Affinché possa funzionare nei migliori dei modi, è stato inserito al suo interno un intelligente rilevatore di umidità. Questo si attiva ogni 3 secondi per scannerizzare la qualità dell'aria in tempo reale e reagire di conseguenza con la sua attività.

La distribuzione avviene in modo uniforme ossia a 360°, inoltre con la sua funzione rimuove fino al 99% dei batteri presenti nell'aria per concedere all'abitazione un flusso sempre puro e sano.

