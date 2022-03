Ultrainternet: la Fibra di Tiscali a 25,95€

Tra i vari operatori che offrono soluzioni per avere internet a casa troviamo anche Tiscali che con la sua Ultrainternet Fibra propone una promo la Fibra fino ad 1 Gigabit al secondo con Modem gratuito e molto altro.

Fra poche righe, dunque, vedremo cosa offre questa interessante promo di Tiscali, il gestore sardo che offre anche soluzioni fisse e non solo mobili.

Tiscali Ultrainternet: ecco la Fibra Ultra Veloce di Tiscali

La promo che affronteremo oggi e denominata Ultrainternet prevede internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e fino a 300 Mega in upload in FTTH con Modem Wi-Fi gratis ed incluso nel prezzo a soli 25,95 euro ogni mese.

Nel pacchetto mensile troviamo anche la possibilità di chiamare con delle tariffe agevolate. Per chi necessita di avere chiamate illimitate verso tutti sia fissi che mobili può aggiungere l'opzione Full che offre minuti senza limiti sia verso fissi che verso mobili. Quest'addon ha un costo aggiuntivo di 2 euro al mese.

Il canone mensile è bloccato per 24 mesi ed è composto da 21,95 di abbonamento e da 4 euro mensili di costo di attivazione. A partire dal 25° mese, il costo dell'offerta ammonterà a 25,95 euro mensili proprio come i primi due anni. Facendo due conti dunque il costo di attivazione è incluso nel canone mensile che pagherete per 24 mesi.

Dunque significa che, salvo eventuali aumenti, il canone mensile non cambierà nemmeno dopo i primi due anni in promozione.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto oggi che offre internet a casa a meno di 26 euro al mese ha un contributo di attivazione iniziale pari a 4 euro al mese. Questo ammontare è già compreso nei 25,95 euro mensili che pagherete ogni mese.

In caso di disdetta, inoltre, non è prevista alcuna penale da pagare. Infatti, basterà saldare una mensilità e restituire il modem.