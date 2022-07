Ultrabook Chuwi: bello, potente e LEGGERISSIMO a prezzo REGALO

Se stai cercando un nuovo computer portatile leggero, comodo da utilizzare e molto economico, questa offerta di Amazon è fatta apposta per te. L’ottimo ultrabook Chuwi HeroBook Air è disponibile all’acquisto a un prezzo ridicolo grazie allo sconto del 15%.

Ad appena 169€, infatti, il computer portatile di Chuwi ti garantisce una buona esperienza di utilizzo per i task di tutti i giorni: puoi contare su di esso per navigare in rete, completare il lavoro avviato sul computer principale di casa o dell’ufficio, guardare le tue serie TV preferite oppure semplicemente chattare con i tuoi amici.

Il buon ultrabook Chuwi è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: prendilo al volo

L’elemento più importante e apprezzato da molti dell’ultrabook di Chuwi è senza ombra di dubbio il peso piuma: lo puoi riporre in borsa oppure portare in uno zaino senza quasi sentirlo. Dotato di un buon design solido e robusto, frontalmente è presente un bel pannello da 11.6 pollici ad alta risoluzione mentre sotto la scocca trova posto un processore Intel di ultima generazione sapientemente ottimizzato per i task impegnativi e per garantirti una buona autonomia.

Nonostante lo spessore di appena 17 mm, inoltre, sono presenti porte USB 2.0, USB 3.0 e anche una porta miniHD per eventualmente collegare il computer a un monitor esterno.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo ultrabook di Chuwi fintanto che è in sconto su Amazon a un prezzo davvero niente male. Saprà offrirti una buona esperienza di utilizzo e soprattutto sarà il tuo compagno fedele anche durante gli spostamenti per via del suo incredibile peso piuma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.