ULTRA SOTTILE e ricco di funzioni: Huawei Watch Fit 3 CROLLA del 25% su Amazon

Chiunque sia alla ricerca di un wearable di qualità, con un design accattivante e ricco di funzionalità smart a un prezzo di vendita molto conveniente, dovrebbe prendere in forte considerazione l’ottimo Huawei Watch Fit 3 oggi in forte sconto su Amazon.

Lo smartwatch del colosso cinese si presenta con un design dal forte sapore premium, con una cassa in alluminio molto sottile (9,9 mm) e leggera (26 grammi, cinturino escluso); essa abbraccia un eccellente pannello AMOLED da 1,82 pollici ad altissima risoluzione con una validissima definizione dei dettagli e una buona luminosità generale.

Non farti scappare lo sconto del 25% su Amazon per Huawei Watch Fit 3

Compatibile al 100% con tutti i dispositivi iOS e Android, il wearable a marchio Huawei è un fitness tracker di alto livello. Troviamo, infatti, il supporto a più di 100 modalità di allenamento al chiuso e all’aperto, tra cui: corsa, ciclismo, yoga, nuoto (è impermeabile) e molto altro ancora. Per quanto riguarda invece il monitoraggio della salute, il Watch Fit 3 registra 24/7 la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno, i livelli di stress accumulato e molto altro ancora.

Nonostante il peso piuma e lo spessore ridotto, il wearable di Huawei è equipaggiato con una batteria che ti accompagna facilmente fino a 10 giorni a fronte di una singola ricarica.

Approfitta immediatamente dello sconto shock del 25% su Amazon per acquistare il wearable di Huawei a un prezzo davvero conveniente; attiva subito i servizi Prime per riceverlo a casa in appena 24 ore.