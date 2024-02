Ultra DESIGN ed essenza TECH: smartwatch con chiamate e tanto altro

Elegantissimo con queste linee curve e un design curato nei minimi particolari. Lo smartwatch che ho scovato su Amazon è una chicca da non lasciarsi perdere soprattutto se vuoi mettere al polso un accessorio tech e che sappia il fatto suo. Dedicato alla vita quotidiana nella sua totalità, non ti lascia con l’amaro in bocca.

Ora è in promozione quindi approfittane subito collegandoti in pagina dove spunti il coupon e il prezzo scende del 40%. A soli 29,99€ lo metti al polso per non disfartene mai più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch dal design unico e comodo al tuo polso

Uno smartwatch non può essere solo bello ma anche utile. Per tua fortuna, questo modello ha tutto al posto giusto unendo l’utile allo stile. Mettilo al polso e non te ne disfare mai più dal momento che ha anche una batteria che ti regala un’esperienza lunghissima. Autonomia da 5 giorni a portata di mano con una ricarica di appena 2 ore, ottimo vero?

Ma veniamo al dunque: a primo sguardo potrebbe sembrare un più classico orologio invece ha un cuore altamente smart con un display che personalizzi in tutti i modi possibili. Colorato, ampio e luminoso per assicurarti una lettura dei dati con un solo sguardo.

I sensori? Un’altra certezza dal momento che sono dedicati sia alla salute (cuore, ossigenazione, sonno) e allo sport (11 modalità tra cui scegliere). L’orologio è anche impermeabile per non fartene perdere neanche una.

E che dire, la vita quotidiana non viene lasciata da parte con una serie di funzioni che ti tengono aggiornato come le notifiche smart, le chiamate via Bluetooth e così via.

Praticamente un assistente sotto tutti i punti di vista.

Collegati al volo su Amazon per acquistare questo meraviglioso smartwatch scontato del 40%. Apri la pagina e spunta il coupon, al carrello costerà solo 29,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.