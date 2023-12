ULTIMO GIORNO per il Redmi 12 da 256GB a 179€ su Unieuro

Ultimo giorno quindi per approfittare di una delle offerte che sta facendo impazzire un sacco di utenti. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 12 da 256GB a soli 179,99 euro, invece di 229,90 euro. Questa super promozione la trovi solo su Unieuro. Sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare a causa di un sold out delle scorte anticipato. Questo smartphone è una vera chicca perché unisce prestazioni molto interessanti a un prezzo decisamente conveniente.

Redmi 12: velocità, praticità e design

Lo Xiaomi Redmi 12 è un ottimo smartphone, molto amato da tutte le età. Il suo design moderno lo rende particolarmente fresco e piacevole sia da vedere che da utilizzare. Grazie alla scocca resistente, ma leggera, è perfetto in mobilità. Lo porti sempre con te ed è subito pronto a tutto avendo in dotazione il processore MediaTek Helio G88. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM è uno smartphone di lusso.

Acquistalo subito a soli 179,99 euro, invece di 229,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 59,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.