ULTIME ORE per Echo Auto a 26€: auto subito smart, sconto del 55%

Una volta provato Echo Auto, il rapporto con la tua vettura non sarà più lo stesso. La rendi smart anche se è vecchia e in un attimo ottieni tutto il potenziale di Alexa, mitico assistente vocale, e un ottimo sistema di vivavoce. Raramente in sconto, a questo prezzo non è mai arrivato. Risparmia il 55% in occasione dell’Amazon Prime Day 2022 e accaparratelo a 26,99€ invece di 59,99€. Le spedizioni sono rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Sii rapido: solo poche ore rimaste per approfittarne.

Echo Auto in gran sconto su Amazon

Così richiesto che per un periodo non è stato più disponibile in stock. Figurarsi trovarlo in sconto e a questo prezzo. Sai perché è così amato? Beh, riesce a rendere smart qualsiasi vettura, dalla più nuova alla più vecchia. Quelle più nuove (compatibili) puoi connetterle tramite Bluetooth mentre quelle più vecchie possono sfruttare la porta AUX (jack audio da 3,5 mm) dell’autoradio già presente.

Effettuata la connessione, sei pronto a esplorare un mondo tutto nuovo. Infatti, il dispositivo prenderà la connessione a Internet tramite Bluetooth dal tuo smartphone e – grazie a questo – potrai interagire con l’assistente vocale Alexa, semplicemente utilizzando la voce. Richiama la sua attenzione e chiedile di mettere della musica, domanda informazioni di qualsiasi tipo, ascolta il notiziario oppure gestisci la casa smart.

Se arriva una telefonata, rispondi senza remore usando la voce e sfrutta Echo Auto come completissimo sistema di vivavoce. Insomma, un sistema avanzato per rendere smart qualsiasi vettura. Qualità super premium e sconto del 55%, vorrei mica perdere l’eccellente occasione dell’Amazon Prime Day 2022? Approfittane adesso e completa l’ordine al volo, godi anche di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

