Ultime ore: NVIDIA RTX 4070 SUPER a 707€! Non perdere l'occasione di dominare il 4K

La versione OC di ASUS TUF gode di un aspetto robusto e aggressivo, il quale riflette perfettamente la sua potenza interna. Le ventole assiali con mozzi più piccoli e cuscinetti a doppia sfera garantiscono un flusso d’aria eccellente, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

Quando si tratta di prestazioni, i suoi 12 GB di memoria GDDR6X offrono una larghezza di banda impressionante, permettendoti di giocare in 4K con dettagli mozzafiato e sfruttando al massimo il ray tracing.

E la compatibilità con i monitor più avanzati, inclusi quelli con risoluzione 8K con tecnologia FreeSync, amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo di questa scheda. Ciò significa che potrai godere di un’esperienza di gioco fluida, priva di tearing e stuttering, anche nelle scene più frenetiche e dinamiche.

Infine, il software GPU Tweak III ti permette di ottimizzare le prestazioni della scheda in base alle tue esigenze, monitorando in tempo reale ogni aspetto del sistema e personalizzando le impostazioni per ottenere il massimo da ogni gioco.