Ultime ore di Black Friday: l'offerta da non perdere di AtlasVPN con 6 mesi GRATIS

Il Black Friday è ormai agli sgoccioli e vi è ancora giusto il tempo per un paio d’acquisti in ottica risparmio.

Al di là di prodotti tecnologici e vestiario, anche i servizi digitali possono essere soggetti a promozioni alquanto interessanti. Le VPN, per esempio, in questi giorni sono tra le soluzioni più ricercate sul Web.

Nello specifico, l’offerta di AtlasVPN, risulta essere una delle più appetibili in circolazione. Se l’ 85% di sconto rispetto al prezzo di listino sul piano biennale è alquanto esaustivo in tal senso, i 6 mesi GRATIS offerti ai nuovi clienti lo è ancora di più.

Tenendo presente del valore di quanto offerto dal provider in questione, si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare.

85% di sconto per una delle migliori VPN sul mercato: un’occasione imperdibile

Andando oltre la questione economica, perché AtlasVPN è considerata una delle migliori soluzioni sia lato sicurezza che per quanto riguarda le performance?

Stiamo parlando di una piattaforma che si avvale di 750 server sparsi in tutto il mondo. Tale infrastruttura, oltre ad alleggerire la rete e a ridurre i potenziali sovraccarichi, permette di ottenere indirizzi IP da pressoché qualunque posto al mondo.

L’adozione del protocollo WireGuard poi, consente ad AtlasVPN di garantire il massimo a livello di sicurezza senza rinunce lato performance. Il risultato dunque, è una VPN ideale per fruire di contenuti streaming in 4K, evitando fenomeni come buffering e rallentamenti di sorta.

Sempre in ottica sicurezza, l’adblocker integrato e il sistema di protezione e-mail poi, sono una garanzia ulteriore anche per gli utenti più attenti a privacy e sicurezza online.

Tutto tenendo sempre conto che, sotto il punto di vista economico, AtlasVPN è ancora per poche ore più che conveniente. Si parla infatti di appena 1,64 dollari al mese: praticamente quanto il costo di un caffè al bar sotto casa.

