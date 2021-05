Amate ascoltare la musica a tutto volume in casa o fuori? Allora l’altoparlante wireless Bluetooth Ultimate Ears BOOM 3 è quello che fa per voi. Su Amazon questo gioiellino tech compare ad un prezzo davvero competitivo: solamente 79,99 euro, ben il 46% di sconto rispetto al prezzo originale. La sua caratteristica principale è sicuramente la forma circolare e allungata, che permette di ascoltare musica a 360°.

Ultimate Ears BOOM 3: lo speaker Bluetooth potente e compatto

Ultraleggero e completamente impermeabile – con livello di protezione IP67 – l’Ultimate Ears BOOM 3 ha tutte le carte in regola per diventare l’anima di una festa in piscina o in riva al mare, durante il periodo estivo, e allo stesso tempo essere il re della casa grazie alla possibilità di collegarlo ai dispositivi Amazon Echo. La batteria a lunga durata, che promette 15 ore di autonomia, può essere ricaricata rapidamente.

Il Magic Button integrato consente di riprodurre, mettere in pausa e passare da un brano all’altro senza sfiorare il cellulare. Grazie ai suoi bassi ricchi e potenti, inoltre, qualunque luogo è adatto per non perdere nemmeno uno dei nostri brani preferiti. Con un prezzo scontatissimo di quasi metà prezzo rispetto all’originale, si piazza fra gli speaker wireless migliori da acquistare durante le promozioni del giorno di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica