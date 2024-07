ULTIMA CHIAMATA: set LEGO Icons Piante Artificiali in sconto ESCLUSIVO Amazon (Prime Day)

Il bellissimo set LEGO Icons Piante Artificiali è proposto in esclusiva da Amazon in sconto per i Prime Day 2024. Hai tempo fino alle 23.59 di stasera per approfittarne e il prezzo è di soli 46,99 euro. Per usufruirne devi essere iscritto a Prime, ma puoi riscattare una prova gratuita qui.

Set LEGO Icons Piante Artificiali: bellissimo e non serve l’acqua

Cosa c’è di meglio di un hobby rilassante che ti permette di personalizzare il tuo spazio? Questo set è perfetto per combinare 9 piante e fiori per creare una composizione unica che si adatti perfettamente ai tuoi spazi.

Ogni pianta, infatti, ha forme, trame e colori diversi che catturano l’essenza delle vere piante grasse, ma senza il bisogno di essere innaffiate. Il che è un gran vantaggio. Costruirle poi è un’esperienza creative e appagante: il set include 3 kit di istruzioni, quindi puoi realizzare le 9 diverse piante da solo o condividere l’attività con amici e familiari.

Diventa quindi un’idea regalo originale e perfetta per chiunque ami le piante, i LEGO ed è adatto per ogni tipo di occasione. Le piccole piantine sono destinate a diventare un elegantissimo oggetto di arredamento da far invidia.

Approfitta dello sconto Prime Day e aggiungi questo splendido set alla tua collezione: le piantine grasse LEGO ti aspettano a soli 46,99 euro.