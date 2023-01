Ufficiali i nuovi MacBook Pro con M2 Pro e Max: prestazioni STELLARI

Confermate le indiscrezioni della vigilia: Apple ha presentato ufficialmente il nuovo MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max. Il produttore statunitense parla di prestazioni fino a sei volte più scattanti rispetto il top della generazione precedente, con processore Intel e il supporto fino a 96GB di memoria unificata per gestire flussi di lavoro professionali a dir poco impegnativi.

Il lancio è previsto il prossimo 24 gennaio e i pre-ordini sono già aperti sul sito ufficiale Apple. Presto sarà possibile farlo anche tramite altri canali.

Nuovi MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max: cosa c’è da sapere

I nuovi modelli di MacBook Pro con chipset M2 Pro e M2 Max nascono per garantire prestazioni di altissimo livello.

Nel primo caso abbiamo una CPU 10-core o 12-core fino a otto core ad alte prestazioni e quattro dedicati all’efficienza energetica. In soldoni, si parla di prestazioni superiori del 20% rispetto al chip M1 Pro. Raddoppia anche la banda di memoria unificata con 200 GBps, la stessa memoria unificata passa ad un massimo di 32GB e tutto questo permetterà agli utenti di gestire progetti di grandi dimensioni, eseguire diverse app di livello professionale contemporaneamente a velocità mozzafiato.

Migliora anche la GPU con prestazioni grafiche fino al 30% superiori grazie al massimo previsto di 19 core, mentre il Neural Engine è in grado di essere il 40% più veloce per quanto riguarda attività come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini.

Fa ancora meglio il MacBook Pro equipaggiato con M2 Max perché è stato pensato con una GPU fino a 38 core e prestazioni grafiche fino al 30% superiori rispetto al suo predecessore, con 400 GBps di banda di memoria unificata: quest’ultima può arrivare fino a 96GB. I flussi di lavoro più impegnativi a livello grafico non saranno un problema, inclusa la creazione di scene con geometrie 3D e texture estreme o la fusione di immagini panoramiche di grandi dimensioni.

I MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati da oggi sul sito ufficiale Apple e nell’App Apple Store in 27 paesi e territori con prime consegne previste per il 24 gennaio, quando potranno essere acquistati anche presso i rivenditori autorizzati.

I prezzi partono da 2499 euro per il MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro e da 3099 euro per il MacBook Pro da 16 pollici con chip M2 Pro. Prezzi spaziali, ma lo saranno anche le prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.