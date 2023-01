Apple svelerà OGGI i nuovi MacBook Pro con M2?

Ebbene sì; con un rumors uscito del tutto a sorpresa, scopriamo che – forse – Apple potrebbe svelare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con le piattaforme next-gen proprio oggi. Si dice che il debutto avverrà tramite un comunicato stampa sul sito di Apple Newsroom. Questo pomeriggio (considerando il fuso orario americano) potremmo leggere il lancio direttamente dal portale della mela. A dirlo è il leaker Jon Prosser; solitamente non è l’insider più preciso che vi sia in circolazione e tende spesso a fare previsioni che si rivelano poi errate, ma stavolta anche MacRumors sembra essere d’accordo in questo leak.

MacBook Pro 14 e 16″: Apple li svelerà oggi, a quanto pare

L’annuncio potrebbe passare quasi in sordina anche perché l’aggiornamento riguarderà quasi esclusivamente i processori di bordo; il design rimarrà invariato, ci saranno le medesimo porte, le medesime colorazioni, lo stesso schermo, ma il SoC interno sarà tutto nuovo. Si parla infatti dei chip M2 Pro e M2 Max che pare aumentino drasticamente le performance sul fronte GPU. Dulcis in fundo, qualcuno suggerisce che vedremo anche un Mac mini aggiornato; anche lui avrà (ancora) la vecchia cifra estetica, ma presenterà un hardware rinnovato.

Infine, il sito di MacRumors ha appena scoperto che l’azienda di Cupertino terrà un evento esclusivo alla fine di questa settimana con la stampa per parlare dei prodotti in arrivo nei mesi a venire.

