Continua la UEFA Champions League con la sua nuova stagione 2022/2023. Abbiamo già vissuto forti emozioni con il mese di settembre e ora, dopo una breve pausa, ci aspettano tantissimi altri match a ottobre.

Come saprai, uno dei modi per vedere le migliori partite è abbonarsi a Prime Video. Questa piattaforma di streaming live e on demand gestita da Amazon è davvero incredibile. Ricca di contenuti, è un’esplosione di intrattenimento.

Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni registrando un nuovo account. Non solo potrai goderti la UEFA Champions League di ottobre 2022, ma anche tantissimi film, serie TV, docuserie e show gratis. Poi potrai continuare scegliendo l’abbonamento mensile o annuale.

UEFA Champions League: tutte le partite di ottobre 2022 in anteprima

Chi si sfiderà e con quali squadre a ottobre 2022 durante la UEFA Champions League? Qui sotto ti proponiamo l’elenco completo degli appuntamenti. Troverai anche la tua squadra del cuore in corsa per questo ambito trofeo.

4 ottobre 2022

Bayern – Plzeň (18:45)

Marsiglia – Sporting CP (18:45)

Liverpool – Rangers (21:00)

Ajax – Napoli (21:00)

Porto – Leverkusen (21:00)

Club Brugge – Atlético (21:00)

Inter – Barcellona (21:00)

Frankfurt – Tottenham (21:00)

Salisburgo – Dinamo Zagabria (18:45)

Lipsia – Celtic (18:45)

Chelsea – Milan (21:00)

Real Madrid – Shakhtar (21:00)

Man City – Copenhagen (21:00)

Siviglia – Dortmund (21:00)

Juventus – Maccabi Haifa (21:00)

Benfica – Paris (21:00)

Copenhagen – Man City (18:45)

Maccabi Haifa – Juventus (18:45)

Dinamo Zagabria – Salisburgo (21:00)

Milan – Chelsea (21:00)

Shakhtar – Real Madrid (21:00)

Celtic – Lipsia (21:00)

Dortmund – Siviglia (21:00)

Paris – Benfica (21:00)

Napoli – Ajax (18:45)

Atlético – Club Brugge (18:45)

Rangers – Liverpool (21:00)

Leverkusen – Porto (21:00)

Barcellona – Inter (21:00)

Plzeň – Bayern (21:00)

Tottenham – Frankfurt (21:00)

Sporting CP – Marsiglia (21:00)

Salisburgo – Chelsea (18:45)

Siviglia – Copenhagen (18:45)

Dinamo Zagabria – Milan (21:00)

Celtic – Shakhtar (21:00)

Lipsia – Real Madrid (21:00)

Dortmund – Man City (21:00)

Paris – Maccabi Haifa (21:00)

Benfica – Juventus (21:00)

Club Brugge – Porto (18:45)

Inter – Plzeň (18:45)

Napoli – Rangers (21:00)

Ajax – Liverpool (21:00)

Atlético – Leverkusen (21:00)

Barcellona – Bayern (21:00)

Tottenham – Sporting CP (21:00)

Frankfurt – Marsiglia (21:00)

Di tutte queste partite vediamo quelle che verranno trasmesse direttamente in live streaming su Amazon Prime Video con tutta la qualità che contraddistingue questa piattaforma. Ecco l’elenco completo dei match di ottobre 2022:

Chelsea Vs Milan : in diretta streaming mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 21:00;

: in diretta streaming mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 21:00; Barcelona Vs Inter: in diretta streaming mercoledì 12 ottobre 2022 dalle ore 21:00.

