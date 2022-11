UEFA Champions League: come vedere il sorteggio degli ottavi di finale

È quasi tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’appuntamento è previsto per lunedì 7 novembre 2022 alle ore 12:00. Siamo tutti sulle spine per sapere quali squadre si dovranno sfidare direttamente. Ma come possiamo vedere questo evento in live streaming?

La risposta è molto semplice: grazie ad Amazon Prime Video. Questa piattaforma di streaming live e on demand è davvero ricca di contenuti e facile da utilizzare. Se attivi oggi stesso il tuo abbonamento ottieni una prova gratuita di 30 giorni.

Durante questo periodo potrai accedere a tutti i contenuti disponibili a catalogo tra cui Film, Serie TV, Docuserie, Show e anche la UEFA Champions League, compreso il sorteggio degli ottavi di finale. Davvero niente male per un prezzo che è decisamente conveniente.

UEFA Champions League: non perderti il sorteggio degli ottavi di finale

Stando al comunicato ufficiale della UEFA Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale “è previsto per le 12:00 CET di lunedì 7 novembre presso la House of European Football di Nyon, in Svizzera“. Potrai assistere in diretta streaming all’evento tramite Prime Video. Ecco le squadre qualificate per gli ottavi di Champions:

Bayern Monaco

Benfica

Borussia Dortmund

Bruges

Chelsea

Club Brugge

Dortmund

Inter

Liverpool

Manchester City

Napoli

Paris Saint-Germain

Porto

Real Madrid

Il sorteggio – si legge nel comunicato ufficiale della UEFA – vede la partecipazione di 16 squadre: le vincitrici e le seconde classificate di ciascuno degli otto gironi della UEFA Champions League. Verranno formate due fasce di teste di serie: una composta dalle otto vincitrici dei gironi (squadre teste di serie) e l’altra dalle otto seconde classificate (squadre senza testa di serie). Nessuna squadra può giocare contro un club del proprio girone o una squadra della propria federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima della cerimonia di estrazione. Le vincitrici del girone di serie giocheranno in trasferta all’andata degli ottavi e saranno in casa nelle partite di ritorno.

Puoi vedere in diretta streaming questo evento direttamente su Prime Video. Come puoi fare? Attiva subito un abbonamento e ottieni la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tutti i contenuti della piattaforma oltre a tanti altri vantaggi Prime tra cui prezzi esclusivi con consegna e reso gratuiti nei tantissimi prodotti in vendita su Amazon.

