UEFA Champions League: ecco tutte le partite di novembre 2022

UEFA Champions League: il calendario completo di novembre 2022

Novembre 2022 sta per iniziare e con esso anche tutto il calendario completo della UEFA Champions League. Se non vuoi perderti nemmeno un match di quelli in programma, ti consigliamo di dare un’occhiata all’elenco qui sotto riportato con tutte le partite previste prima del sorteggio degli ottavi di finale:

2 novembre 2022

Real Madrid – Celtic (18:45)

Shakhtar – Lipsia (18:45)

Chelsea – Dinamo Zagabria (21:00)

Milano – Salisburgo (21:00)

Man City – Siviglia (21:00)

Copenaghen – Dortmund (21 :00)

Juventus – Parigi (21:00)

Maccabi Haifa – Benfica (21:00)

Sorteggio ottavi di finale (12:00)

