UE Megaboom 3: speaker potente e impermeabile in offerta (-25%)

Ultimate Ears Megaboom 3 si trova in offerta su Amazon a 150€, con il 25% di sconto e un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo solito.

L'ottimo speaker bluetooth di UE – brand di proprietà di Logitech – ha un design cilindrico che consente al suono di diffondersi a 360°, ottimo per ascoltare la musica in compagnia di amici. In alto troviamo il pulsante PLAY/PAUSA e il tasto per accoppiare lo speaker con lo smartphone via bluetooth, i grandi tasti laterali consentono di regolare il volume.

Il Megaboom 3 è disponibile in diverse colorazioni, è resistente ad acqua e polvere e rappresenta il dispositivo ideale da portare in giro senza paura che possa cadere in acqua o smettere di funzionare per colpa di sabbia o polvere. Inoltre galleggia, una caratteristica fondamentale per utilizzarlo in durante le vacanze o le feste in piscina.

Oggi è possibile acquistare il Megaboom 3 di Ultimate Ears in offerta su Amazon a 150€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.