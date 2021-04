Twitter ha appena confermato che la nuova funzionalità denominata “Spaces” (alias, il clone di Clubhouse) sta arrivando anche sui browser web desktop. Di fatto, le chat room dell’uccellino blu sono già presenti su Android e iOS.

Twitter Spaces: dopo iOS e Android, è il turno dei computer

Negli ultimi mesi, Twitter ha lavorato duramente per portare la sua funzione di chat room audio in stile Clubhouse, Spaces, per gli utenti su iOS e, a partire dal mese scorso, su Android. Un logico posto successivo per la visualizzazione di Spaces sarebbe il Web e, di fatto, la compagnia pare che stia lavorando per portare tale funzionalità anche sui browser dei computer. Questo è quanto riferito dalla società al portale di The Verge.

I colleghi oltreoceano hanno deciso di chiedere a Twitter informazioni su questa nuova funzionalità relativa alla controparte desktop dopo aver visto il post pubblicato dalla ricercatrice di app Jane Manchun Wong, che mostra come potrebbero apparire le schede di anteprima di Spaces quando verranno visualizzate sul web.

Twitter is working on @TwitterSpaces preview cards for the web app pic.twitter.com/wDaYfEGbCO — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 1, 2021

E lo stesso Twitter non è stato del tutto misterioso sullo sviluppo della suddetta funzionalità. Anche un altro programmatore di Twitter Spaces (@magusnn) ha pubblicato venerdì scorso alcuni sample di come potrebbe apparire la schermata introduttiva di una chat room di Twitter sul Web.

Dato che Spaces al momento è disponibile soltanto su dispositivi mobili, portarlo sul Web sarebbe un’espansione significativa. E questa portata più ampia potrebbe aiutare la comopagnia nella sua corsa per competere con Clubhouse, che è ancora un’esclusiva per i possessori di device iOS (anche se una versione Android è in arrivo).

Non di meno, questa feature avvicinerebbe Twitter a Discord, il social in rapida ascesa che proprio ieri ha lanciato la sua funzione di social audio room denominata “Stage Channels”, su tutte le piattaforme in cui il servizio è disponibile.

Riferiamo che anche LinkedIn, Mark Cuban, Slack, Facebook e Instagram, Telegram e Spotify stanno anche lavorando a funzionalità audio live simili a Clubhouse.

App