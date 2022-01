Twitter avrà la sua personale versione degli Amici intimi di Instagram

Twitter sembra essere a lavoro su una funzione che ti consentirà di condividere i tweet con un gruppo specifico di persone. Nessuna novità sconvolgente: la funzione Amici intimi di Instagram ti consente di fare esattamente la stessa cosa, ma nel caso di Twitter limiterai i tweet al tuo Flock.

Amici intimi di Instagram: presto anche su Twitter

Twitter ci ha dato un primo assaggio della “nuova” funzione durante lo scorso luglio: all'epoca si parlava di Amici fidati. Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi ha tenuto traccia dei progressi compiuti finora sul social network. I tempi sembrerebbero ormai maturi per un rilascio globale:

La funzione Flock prevede che possano essere aggiunti alla propria cerchia di “amici intimi” fino a 150 membri. Solo questi utenti potranno visualizzare o rispondere ai tweet limitati al Flock. Nel caso in cui decidessi di escludere qualcuno, potrai rimuoverlo dalla tua personale lista anche in un secondo momento, senza alcuna notifica in tal senso da parte di Twitter.

Qualora venissi incluso in un Flock e dovessi visualizzarne un tweet, dovrebbe apparire un'etichetta con la seguente scritta: “Puoi vedere questo Tweet perché l'autore ti ha aggiunto al suo Flock”. Infine, prima di condividere un tweet nel tuo Flock, Twitter dovrebbe mostrare le relative opzioni di scelta tra una visibilità pubblica ed una limitata agli utenti da te selezionati.