Twitch prende dei provvedimenti per rallentare la diffusione del gioco d'azzardo sulla piattaforma di live streaming. Dal prossimo 17 agosto non sarà più possibile promuovere siti e servizio attraverso codici e link referral.

Eliminando questi sistemi di monetizzazione e sponsorship, il colosso dello streming intende ridimensionare il fenomeno “Virtual Casino”, scoraggiando gli streamer dal creare contenuti di questo tipo. La necessità di avere maggior controllo sul gioco d'azzardo in live, deriva dalla recente crescita di tale fenomeno, assecondato anche da grossi streamer come xQc e Trainwrecks.

Attirati dai guadagni facili provenienti dalla sponsorizzazione di siti e servizi, i content creator hanno sfruttato la loro popolarità per trasmettere sessioni di gioco d'azzardo, come roulette, poker, slot machine e non solo. La scelta di Twitch di proibire la diffusione di link di affiliazione, non può far altro che disincentivare gli streamer dalla creazione dei suddetti contenuti.

Alcuni streamer del calibro di Pokimane, Asmongold e MoistCr1TiKaL hanno spesso condannato la scelta di alcuni colleghi di promuovere il gioco d'azzardo, al solo scopo di guadagnare dalle sponsorizzazioni. Twitch si è dimostrata parzialmente d'accordo, sebbene non abbia eliminato o proibito del tutto questo genere di contenuti, ha preso una posizione a riguardo con l'intensione di troncare sul nascere il fenomeno “Virtual Casino”.

