Twitch ha scelto di abbassare il prezzo degli abbonamenti anche in Italia, a partire da oggi “fare la sub” di livello 1 costerà 3,99€, per un calo netto del 20%.

Tramite un comunicato ufficiale, la celebre piattaforma di live streaming ha comunicato la decisione di ridurre il costo degli abbonamenti. Il cambiamento avverà in maniera graduale, ma nel giro di una settimana su tutti i canali – Partner e Affiliati – sarà possibile abbonarsi al nuovo prezzo di 3,99€.

Questo abbassamento di prezzo non coinvolge soltanto noi italiani, ma si tratta di una campagna di adeguamento iniziata già da diverso tempo. Il costo degli abbonamenti mensili non è lo stesso per ogni paese del mondo, ogni regione ha un prezzo adeguato alla propria economia, in modo tale da consentire a tutti agli utenti di sfruttare appieno la piattaforma, indipendentemente dal paese di provenienza.

Secondo quanto dichiarato dai vertici di Twitch, questa operazione contribuirà ad incrementare il numero di abbonati e – di conseguenza – i guadagni dei creator. Se così fosse gli streamer potrebbero trarre soltanto giovamento dal prezzo ribassato degli abbonamenti mensili, ma la piattaforma potrebbe scegliere – in un prossimo futuro – di eliminare gli abbonamenti Prime, ovvero le sottoscrizioni gratuite offerte ai titolari di un account Amazon Prime. Un simile cambio di rotta porterebbe un taglio netto ai guadagni di molti creator, che da anni riescono ad andare avanti soprattutto grazie agli abbonamento Prime.

