Twinkly Strings: luci di Natale SMART con app per smartphone (400LED)

Le hai viste a destra e a manca e scommetto che anche tu le hai sognate. Queste luci di Natale sono indimenticabili e soprattutto perfette perché possono cambiare colore come vuoi quindi, di anno in anno le usi senza problemi anche se ami cambiare decorazioni spesso.

Sono un investimento, non c’è dubbio ma se pensi che non dovrai acquistarne mai più… Un valore aggiunto! Collegati su Amazon dove le trovi in sconto e risparmia subito il 18%. Prezzo finale di soli 139,89€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Twinkly Strings: le luci di Natale più famose al mondo

Dall’America all’Europa: le Twinkly Strings sono le luci di Natale che solitamente vedi sugli alberi più famosi del web ma possono essere anche le tue. Come ti dicevo, queste sono innovative e smart perché cambiano colore e non solo.

Hanno un prezzo elevato rispetto a molti altri fili di LED ma se pensi che le puoi usare tutti gli anni indipendentemente dai colori con cui vuoi addobbare la casa, è un affare senza precedenti. Ti dico subito che sono realizzate con solo materiali di prima qualità. Il filo ha una lunghezza di 32 metri ed è corredato di 400 LED.

Scarica l’applicazione sul tuo smartphone e crea veri e propri capolavori: puoi scegliere colori differenti, creare pattern unici, avviare modalità predefinite e tanto altro ancora. Sono anche impermeabili quindi oltre ad essere sicure le puoi mettere sia dentro che fuori casa in totale libertà.

Cosa aspetti? Le Twinkly Strings sono le luci di Natale che hai sempre sognato. Approfitta dello sconto su Amazon e portale a casa con soli 139,89€ grazie al ribasso del 18%.

