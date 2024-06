TV Toshiba 43 pollici 4K in offerta a 228 euro con Unieuro Specials

Lo Smart TV Toshiba da 43 pollici con risoluzione 4K figura tra le migliori offerte del giorno. Merito della promozione Unieuro Specials, che offre un extra sconto a carrello del 24% su tutti gli articoli di importo pari o superiore a 299 euro. Il televisore in questione costa 299,90 euro, per cui rientra nella promo attuale: il prezzo finale è di 228 euro, a cui si aggiungono la consegna gratuita e la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

TV Toshiba 43 pollici 4K in offerta a 228 euro sul sito Unieuro

Uno dei principali punti di forza del televisore Toshiba è la tecnologia proprietaria TRU Picture, che offre una visualizzazione alla massima risoluzione indipendentemente dal tipo di contenuto. Da segnalare anche il supporto al Dolby Vision HDR, che migliora ancora l’esperienza di visione portando film e serie tv su un altro livello. A tutto questo si aggiungono poi gli altoparlanti progettati da Onkyo, azienda giapponese specializzata nei sistemi HiFi, per un’esperienza audio professionale.

Un’altra caratteristica chiave del televisore appartenente al marchio Toshiba è il la piattaforma VIDAA, attraverso cui ogni utente può godersi i contenuti delle proprie piattaforme streaming preferite, tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN e YouTube. A questo proposito va menzionata anche la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, i due assistenti di Amazon e Google, che aiutano a semplificare il controllo della televisione con l’uso della propria voce.

Lo Smart TV Toshiba con risoluzione 4K e schermo da 43 pollici è in offerta a 228 euro nell’ambito della promozione Unieuro Specials, grazie all’extra sconto del 24% a carrello. La promo prevede inoltre spese di spedizione gratuite e possibilità di prenderlo in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.