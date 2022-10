TV in streaming: come eliminare il Canone Rai dalla tua vita

Tutto sta aumentando di prezzo, ora ci si è messo anche il caro bollette. Per questo le famiglie italiane stanno facendo sempre più fatica ad arrivare a fine mese. Dove si può risparmiare si deve fare dei tagli e il Canone Rai potrebbe essere uno di questi.

Difatti, quasi tutti noi abbiamo una connessione internet a casa. Questa sarà la tua salvezza. Infatti, potrai dire addio all’abbonamento radiotelevisivo italiano grazie alla TV in streaming. Si tratta di una soluzione comoda ed economica per poter guardare le trasmissioni che solitamente vengono trasmesse tramite il digitale terrestre.

Per prima cosa devi acquistare un apparecchio consono a questo scopo. Sul mercato ce ne sono tanti, ma con una certa comodità per ricevere i canali TV in streaming c’è Fire TV Stick che trovi su Amazon a soli 22,99 euro, invece di 39,99 euro.

Ti basterà collegarla a qualsiasi monitor o a un proiettore. Però fai attenzione, non dovrà essere un televisore perché altrimenti non potrai fare richiesta di esenzione dal Canone Rai. Infatti, possono inviare il modulo preposto solo coloro che rispondono ad alcune caratteristiche.

Canone Rai: chi può richiedere l’esenzione

Sono due le categorie di italiani che possono chiedere l’esenzione dal Canone Rai. La prima riguarda il limite di età e il reddito annuo, quindi non tutti sono compatibili. La seconda invece riguarda una scelta di vita che tutti possono fare. I casi di esonero sono:

i cittadini ultrasettantacinquenni con un reddito minimo annuo di 8.000 euro; i cittadini che non detengono apparecchi con sintonizzatore TV in casa.

La soluzione è lo streaming

Proprio per questo potrai davvero dire addio al Canone Rai grazie allo streaming. Non ti serve un televisore per accedere alle varie piattaforme disponibili, sia gratuite che a pagamento. Ad esempio, puoi decidere di attivare Amazon Prime Video.

Il suo ricco catalogo ti costa solo 49,90 euro l’anno, quasi la metà rispetto al Canone TV. Ma in più avrai un sacco di vantaggi. Primo fra tutti la possibilità di vedere tantissimi film, serie TV, documentari e show dove e quando vuoi on demand.

Inoltre, hai anche accesso a tantissime partite della UEFA Champions League. Infine, il suo catalogo continuerà a crescere nel tempo arricchendosi sempre di nuovi contenuti non solo ogni mese, ma anche con eventi live durante l’anno.

Attivando la prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Prime Video diventerai un cliente Amazon Prime. Questo significa che avrai prezzi speciali dedicati solo a te sul suo e-Commerce, consegna e reso sempre gratuiti, garanzia clienti Amazon, Audible, Amazon Music e tantissimo altro ancora.

