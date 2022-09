TV in streaming: come eliminare il Canone Rai per sempre

Il Canone Rai è la tassa collegata all’abbonamento radiotelevisivo italiano. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate e dal sito ufficiale della Rai, sono tenuti a pagarla solo chi è in possesso di un apparecchio con sintonizzatore TV atto alla ricezione satellitare o digitale terrestre dei canali in chiaro.

Perciò, tutto questo sottintende che se non hai un televisore o un decoder in casa tua puoi evitare di pagare questa imposta. In altre parole, affidandoti alla TV streaming puoi eliminare definitivamente e per sempre il Canone Rai.

Una buona notizia se non ti è mai andato giù il fatto che ogni anno dalle bollette della luce ti prelevano “forzosamente” i 90 euro stabiliti per l’abbonamento alla radiotelevisione italiana. Vediamo quindi come puoi fare per evitare di pagarlo pur continuando a vedere i tuoi contenuti preferiti.

Canone Rai e TV streaming: ecco come non pagare la tassa

Secondo quanto dichiarato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, possono inviare il Modulo di Esenzione dal Canone Rai tutti coloro che non hanno un apparecchio atto alla ricezione dei canali TV tramite digitale terrestre e/o satellite:

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Ovviamente se hai un televisore e/o un decoder in casa dovrai liberartene, altrimenti ti troveresti a dichiarare il falso, perseguibile penalmente. In alternativa, potrai quindi vedere i canali TV in streaming live e on demand.

Ci sono tantissime piattaforme gratuite che lo permettono. La stessa app di Ray Play offre tantissimi contenuti in streaming e tutti i canali live dell’emittente. Stessa cosa vale per Mediaset che su internet offre un ricco catalogo sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

Ti consigliamo anche di attivare Amazon Prime Video. Si tratta di una piattaforma fondamentale che offre tantissimi film, serie TV, docuserie, show e la UEFA Champions League. Inoltre, unisce anche altri vantaggi tra cui spedizione e reso gratuiti, prezzi speciali e garanzia clienti Amazon su milioni di prodotti disponibili nell’e-commerce di Amazon.

Potrai accedere ad Amazon Prime Video così come a tantissime altre piattaforme di streaming tramite app sui tuoi dispositivi mobili o collegando, ad esempio, la pratica Fire TV Stick a uno schermo che non deve però essere anche televisore.

