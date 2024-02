TV Sony Bravia 4K da 55" in super sconto: pochissime unità rimaste

Il Sony KD-55X85K è un televisore Smart TV di fascia alta con prestazioni e funzionalità avanzate, progettato per offrire un’esperienza di visione coinvolgente e immersive. Attualmente è in offerta su Amazon a solamente 720€, con un importante sconto sul suo normale prezzo di oltre 1000€. Ti consigliamo di fare in fretta, perché le unità in promozione stanno andando rapidamente in esaurimento!

Con una risoluzione 4K Ultra HD e la tecnologia High Dynamic Range (HDR), questo TV offre immagini nitide, dettagliate e vivaci con una gamma dinamica superiore, garantendo una qualità visiva superiore per film, programmi TV e giochi.

Il pannello con frequenza di aggiornamento di 100Hz / 120Hz assicura una visualizzazione fluida e senza sfarfallii, ideale per contenuti ad alta azione come film d’azione, sport e giochi. Inoltre, la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos offre un audio coinvolgente e una qualità visiva eccezionale, portando l’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto.

Il televisore è dotato di altoparlanti X-Balanced che offrono un audio chiaro, potente e bilanciato, integrandosi perfettamente con il design sottile del TV. Inoltre, il supporto a due posizioni offre la flessibilità di scegliere tra un allestimento standard o stretto per adattarsi a diverse configurazioni di arredamento.

Con funzionalità avanzate come il comando vocale integrato tramite l’Assistente Google, è possibile controllare il TV con semplici comandi vocali, accedere rapidamente ai contenuti preferiti, cercare titoli specifici, ricevere consigli personalizzati e controllare altri dispositivi domestici intelligenti compatibili.

Il TV è anche ottimizzato per i giocatori, offrendo un gameplay ultra-reattivo e fluido con una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e una modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1, garantendo un’esperienza di gioco impeccabile.

Con una garanzia Amazon Exclusive di 24+6 mesi, puoi goderti la tranquillità di sapere che il tuo investimento è protetto nel tempo Il Sony KD-55X85K è una scelta eccellente per chi cerca un televisore Smart TV di alta qualità con prestazioni avanzate e funzionalità all’avanguardia. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito: ne rimangono ancora pochissimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.