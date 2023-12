TV Samsung Series 7 da 55" a soli 699€ col Sottocosto Unieuro

Lo Smart TV Samsung Series 7, presentato dal colosso coreano nel 2023, con risoluzione QLED 4K e schermo da 55 pollici, è tra le offerte del giorno della campagna Sottocosto Unieuro. Fino al 16 dicembre è possibile acquistarlo a soli 699€ invece di 1.299€, grazie al maxi sconto del 46%. Inoltre si può scegliere di acquistarlo in 3 rate da 233€ a interessi zero con Klarna o PayPal. Ecco il link all’offerta.

Il Samsung Series 7 è uno dei migliori Smart TV con risoluzione QLED 4K presentati nel 2023 e tra le primissime scelte per chi è alla ricerca di un nuovo televisore da 55 pollici per sostituire quello vecchio.

Smart TV Samsung Series 7 in sconto del 46% sul sito di Unieuro

Uno dei fiori all’occhiello dello Smart TV Samsung appartenente alla Serie 7 è il processore Quantum 4K, in grado di ottimizzare in automatico le immagini e l’audio per offrire un’esperienza di visione.

Un ulteriore punto di forza è la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, pensata appositamente per le persone che amano il gaming. Grazie a questa è possibile vivere incredibili azioni di gioco in 4K e 120 Hz.

C’è poi la funzionalità Quantum HDR, capace di regalare una gamma di contrasto ancora più ampia per immagini di qualità cinematografica. Inizia ad ammirare ogni immagine trasmessa sullo schermo con dettagli ultra-realistici e brillanti.

Il televisore Samsung Series 7 QLED 4K da 55 pollici è in offerta a 699€ sul sito unieuro.it. Per tutti gli utenti che scelgono di completare l’acquisto entro il 16 dicembre, data finale della campagna Sottocosto, le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.