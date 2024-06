TV Samsung OLED 55 pollici in super offerta a 963 euro con il No IVA MediaWorld

Lo Smart TV Samsung con schermo OLED da 55 pollici e risoluzione 4K figura tra le migliori offerte del giorno in casa MediaWorld. La promo rientra nel No IVA 22% per i possessori della MW Club, la carta ufficiale di MediaWorld (si può richiedere gratis su questa pagina): dopo un iniziale sconto che porta il prezzo a 1.175,99 euro, con la promozione No IVA gli utenti MW Club beneficiano di un ulteriore sconto di 212,15 euro, per un prezzo finale di 963 euro (rispetto a un prezzo consigliato di 2.199 euro). La consegna a casa è gratuita.

TV Samsung OLED 55 pollici in offerta a 963 euro sul sito MediaWorld

Il modello protagonista dell’offerta è il Samsung S90C, un TV OLED con una gamma cromatica unica, per una luminosità e un livello di dettagli superiori rispetto ai display OLED tradizionali. Ad arricchire l’esperienza visiva è inoltre il processore Neural Quantum 4K, che va a migliorare contrasto e colori, rendendoli ancora più vividi rispetto ai televisori delle generazioni passate.

Pollice in alto anche per i nuovi altoparlanti Samsung, che conferiscono al TV in offerta un’esperienza Dolby Atmos di livello successivo. Un’ottima notizia sia per i puristi dell’ascolto sia per gli appassionati di videogiochi, che durante le loro interminabili sessioni di gaming si sentiranno nel vivo dell’azione dall’inizio alla fine.

Un ulteriore punto di forza del televisore Samsung è il design LaserSlim, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente con la sua cornice minimalista e il profilo posteriore ultrasottile.

L’offerta sul TV Samsung OLED da 55 pollici, con uno sconto superiore a 1.000 euro, è disponibile su questa pagina del sito MediaWorld.it. Le spese di spedizione per la consegna al proprio domicilio sono gratuite.