TV Samsung da 75" ad un prezzo da non perdere: avanguardia e potenza direttamente a casa tua

Se quello che desideri è una TV 4K da 75 pollici in grado di trasmettere immagini spettacolari e con funzioni smart incredibilmente all’avanguardia, non perderti il SAMSUNG QE75Q64DAUXZT QLED in offerta su Amazon. Questo televisore è dotato di Quantum Processor Lite 4K, tecnologia QLED e design AirSlim, ed è progettato per offrirti un’esperienza visiva altamente performante ed immersiva.

La sua tecnologia Quantum Dot è studiata per garantire una gamma cromatica più ampia e colori brillanti, mentre la risoluzione 4K UHD ti assicura dettagli nitidi e precisi. Il Quantum Processor Lite4K è in grado di ottimizzare le immagini in tempo reale, migliorandone il contrasto e regolandoti un’esperienza visiva davvero fluida e coinvolgente.

Con Q-Symphony, questa TV lavora in sinergia con le soundbar Samsung per offrirti un audio avvolgente. Mentre la tecnologia OTS Lite è in grado di creare un effetto sonoro tridimensionale e in grado di farti sentire il vero protagonista.

Il design AirSlim di questo televisore lo rende particolarmente sottile ed elegante, perfetto per essere montato a parete o per essere sistemato con discrezione su qualsiasi mobile presente nel tuo appartamento. Il suo colore Titan Gray inoltre è in grado di aggiungere un tocco di modernità al tuo spazio.

Grazie all’integrazione con Alexa e Bixby e alla sua compatibilità con Google Assistant, potrai controllare questa TV direttamente con la voce, regolandone il volume o cambiando canale (senza usare l’apposito telecomando in dotazione). Al momento su Amazon è venduto con l’offerta eccezionale del 45% di sconto: non lasciarti sfuggire l’occasione di farlo arrivare immediatamente a casa tua al prezzo di 1099,00 euro e non potrai più farne a meno!