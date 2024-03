TV Samsung Crystal da 55" UHD 4K: lo sconto del 36% di Amazon che vi spinge all'acquisto!

Amazon ha lanciato un’offerta irresistibile per tutti gli amanti della tecnologia: la straordinaria TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K, versione del 2023, è disponibile a un prezzo incredibilmente vantaggioso grazie alle promozioni del giorno di Amazon. Con uno sconto già applicato del 36% sul prezzo consigliato, potrete portarvela a casa a soli 449 euro anziché 699 euro.

TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K a un prezzo incredibile!

La TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K offre un pannello di altissima qualità, completamente Smart, che unisce tecnologia all’avanguardia con un’usabilità eccezionale e una visione spettacolare. Grazie alla risoluzione 4K UHD, potrete godere di immagini incredibilmente dettagliate e colori vividi grazie alla tecnologia Purcolor. L’audio è altrettanto impressionante, ottimizzato dalla tecnologia Adaptive Sound che regola automaticamente le impostazioni audio per offrire un suono perfetto in ogni scena.

Il potente processore Crystal 4K, con sistema di Upscaling, garantisce una risoluzione 4K per tutti i vostri contenuti preferiti. Grazie alle tre modalità selezionabili – Media, Game e Ambient – potrete ottimizzare l’esperienza TV in base alle vostre preferenze. Inoltre, la tecnologia Motion Xcelerator assicura immagini nitide e prestazioni ottimali, valutando e compensando automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti.

Non lasciatevi sfuggire questa eccezionale opportunità di portare a casa la TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K a soli 449 euro. Affrettatevi su Amazon per acquistarla e trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica di prima classe. Inoltre, potete sfruttare la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero grazie a Cofidis e beneficiare di consegne rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime.