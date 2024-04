TV QNED della LG da 4K in offerta ad un prezzo imperdibile

La Smart TV LG QNED 55″ 4K, modello 55QNED816RE, è disponibile su Amazon con uno sconto del 10%: oggi è tua a soli 659,00€, con la possibilità di selezionare il pagamento a rate al momento del checkout.

Questa TV da 55 pollici sfrutta la tecnologia Quantum Dot e NanoCell, esclusiva di LG, che garantisce colori più puri e intensi rispetto ai tradizionali TV LED. Il design ultra slim, con solo 29,7mm di spessore, e la base regolabile, permettono un posizionamento ottimale della TV e l’installazione di una soundbar direttamente sotto lo schermo, senza compromettere lo stile o lo spazio.

Equipaggiata con il processore α7 Gen6 con AI, la TV LG QNED ottimizza automaticamente immagini e audio basandosi sul contenuto visualizzato, offrendo un’esperienza visiva e sonora senza pari. Per gli appassionati di gaming, la TV supporta il gameplay fino a 4K a 120fps e include la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) e AMD FreeSync Premium, assicurando fluidità e reattività durante il gioco.

La piattaforma webOS 23 della LG offre accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, permettendo agli utenti di godersi film, serie TV e eventi sportivi in diretta. Inoltre, con l’assistente vocale ThinQ AI, è possibile controllare la TV e altri dispositivi connessi, cercare contenuti e ottenere risposte da internet semplicemente usando la voce.

La Smart TV LG QNED 55″ 4K 55QNED816RE è la scelta ideale per chi desidera un dispositivo all’avanguardia che offre non solo un’eccezionale qualità dell’immagine ma anche un’esperienza utente intuitiva e versatile. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala ora risparmiando!