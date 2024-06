TV QLED da 55" della Samsung in offerta: oggi è tua ad un prezzo imperdibile

Questo ottimo televisore QLED da 55 pollici della Samsung è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinariamente competitivo: per breve tempo, può essere tuo a solamente 573€. Qualità dell’immagine straordinaria e tantissime funzionalità avanzate, anche per il gaming.

Il Samsung QE55Q80CATXZT, parte della linea Q80C, è un modello QLED di fascia media che offre un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni. Questo televisore è dotato di un pannello LED con Quantum Dot, che garantisce colori vividi e dettagli nitidi. Con una luminosità massima di 929 nit in modalità HDR, il Q80C riesce a fornire un’immagine brillante e ben definita.

Neri potenti e un ottimo controllo della luce: le scene buie dei film diventano un capolavoro, consentendoti di godere al meglio dei tuoi film preferiti con un livello di dettaglio impressionante. Questo modello è dotato di quattro porte HDMI 2.1, rendendolo ideale per il gaming di nuova generazione, supportando 4K a 120Hz e VRR (Variable Refresh Rate). Dispone anche di due porte USB, Wi-Fi integrato e Bluetooth, offrendo una connettività versatile per vari dispositivi e periferiche​.

Se cerchi una Smart TV per sfruttare al meglio la tua console di ultima generazione, questo modello è perfetto. L’HDMI 2.1 su tutte le porte consente di sfruttare appieno le funzioni avanzate di PS5 e Xbox Series X, come l’Auto Low Latency Mode per una risposta più rapida durante il gioco​.

Non rimane molto tempo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: acquista questa ottima Smart TV QLED da 55″ in super offerta! Cerchi anche un’ottima soundbar super economica da abbinare al nuovo televisore? Allora devi assolutamente dare un occhio anche a questa offerta!