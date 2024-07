TV LG QNED da 75" in fortissimo sconto: Quantum Dot NanoCell, UHD 4K e tante funzioni avanzate

L’LG 75QNED756RA, parte della serie QNED75 2023, è attualmente in offerta su Amazon a 904,90€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 1.104€. Questo televisore da 75 pollici è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di alta qualità, grazie alle sue funzionalità avanzate e diverse caratteristiche di primo livello. Del resto, in questa fascia di prezzo LG è una garanzia assoluta.

Come sempre facciamo per le spese così importanti, ti ricordiamo che al momento del checkout potrai scegliere di dilazionare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più accessibile. Non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento: l’esito della richiesta di finanziamento è pressoché istantanea.

Il TV utilizza un display Quantum Dot NanoCell, che combina la tecnologia Quantum Dot con NanoCell per offrire colori vividi e dettagliati. La risoluzione 4K supportata dal processore α5 AI 4K Gen6 garantisce immagini nitide e dettagliate, migliorando notevolmente la qualità dei contenuti visualizzati. Inoltre, supporta vari formati HDR, tra cui HDR10 e HLG, per una maggiore profondità e realismo nei video.

In termini di design, l’LG 75QNED756RA è caratterizzato da un profilo sottile e moderno con una cornice minimalista, che si adatta bene a qualsiasi arredamento. La costruzione solida e i materiali di alta qualità utilizzati conferiscono un aspetto premium e una buona durata nel tempo. La connettività è ampia e include quattro porte HDMI, di cui una supporta HDMI 2.1, rendendolo ideale anche per il gaming a 4K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Nel complesso, davvero un televisore eccellente: non perdere questa opportunità e acquistalo subito con uno sconto imbattibile.