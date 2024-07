TV LG QNED da 55 pollici in offerta a 499€ su Amazon: è un VERO AFFARE

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV su Amazon: grazie all’offerta in corso, infatti, la LG 55QNED756RA, appartenente alla serie di TV QNED di LG, è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Si tratta di un modello QNED da 55 pollici con risoluzione 4K, venduto direttamente da Amazon e disponibile anche con consegna programmata gratuita.Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV QNED LG: l’offerta giusta è su Amazon

La Smart TV LG in offerta su Amazon è il modello giusto da prendere oggi: si tratta di una LG QNED con pannello da 55 pollici, risoluzione 4K, processore Alfa 5 Gen 6 e tecnologia Quantum Dot Nano Cell. Il modello in questione è dotato di webOS e di tutti i servizi software che caratterizzano la gamma di Smart TV di casa LG. Il rapporto qualità/prezzo, considerando l’offerta in corso oggi, è davvero al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV LG descritta in precedenza con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità di sfruttare la consegna gratuita programmata. Per accedere subito allo sconto è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere il modello al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e porta la TV di LG al nuovo minimo storico.